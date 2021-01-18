“Hacı Bektaş felsefesi yolumuza ışık tutuyor”

Vakıf Başkanı Dede Nurettin Aksoy ve yönetimi ile bir süre sohbet eden Ulaş Tokgöz ve beraberindekiler, Hacı Bektaş Veli’nin yıllar önce dile getirdiği söylemlerin, öğretilerin ve Hacı Bektaş felsefesinin günümüzde insanlık alemine ışık tuttuğunu belirtti.

Ulaş Tokgöz, “Hacı Bektaş’ın insan sevgisine, hayata bakış açısına, yaşam tarzına aradan yüzyıllar geçmesine rağmen bugün bile ihtiyaç duyuyoruz. 2021 yılının Hacı Bektaş Veli yılı ilan edilmesi oldukça anlamlıdır” dedi.

Ziyaret sırasında bir açıklama yapan CHP Merkez İlçe Sekreteri Kemal Kılıç ise “Hacı Bektaş-ı Veli’nin vefatının 750. yıl dönümünde UNESCO tarafından 40. Genel Konferansında ülkemizin önerisi, Azebeycan, İran İslam Cumhuriyeti, Kuzey Mekodanya ve Roma’nın desteğiyle 2021 yılı, ‘Hacı Bektaş-ı Veli Anma ve Kutlama Yılı’ ilan edilmiştir” dedi.

Kemal Kılıç, açıklamasında şunları söyledi:

“Hacı Bektaş-ı Veli Anadolu’ya 13. yüzyılda Horasan'dan gelmiştir. İlk eğitimini Şeyh Lokman-ı Perende'den aldı. Eğitimini bitirdikten sonra Anadolu’ya geldi. Şimdiki adı Hacı Bektaş olan, Sulucakarahüyük'e yerleşti, ömrünü burada tamamladı. Türk dünyasının yetiştirdiği büyük alimlerden biridir.

"Bir olalım, iri olalım, diri olalım" diyerek halka doğru yolu göstermeye başlayan ve kıymetli talebeler yetiştiren Hacı Bektaş-ı Veli, kısa zamanda tanınarak büyük rağbet gördü.

"Her ne ararsan kedinde ara, kazandığın lokmayı hak et" sözleriyle halkın beğenisini kazanmıştır. Yaşadığı Sulucakarahöyük ismi Hacı Bektaş olarak değiştirilmiş, burada tekkesini kurmuştur.

Ahilik Teşkilatı ile Osmanlı Devletinin kuruluş döneminde sosyal yapının gelişmesinde büyük destek olmuştur. İslâm dinin yayılmasında büyük katkıları olmuş önemli bir kişidir. "Eline, beline, diline sahip ol” sözleriyle bütün insanlığı sevgi, barış ve kardeşliğe davet etti. Osmanlı ordusunda, Yeniçerilere rehberlik ederek Bektaşilik kurallarına göre yetiştirilmesini sağladı. Bu nedenle tarihte Hacı Bektaş-ı Veli'nin çocukları denilirdi. Yeniçeri ordusu, " Piri Üstat" olarak kabul etti. 1338 yılında vefat eden mezarı Hacı Bektaş bulunan, Hacı Bektaş-ı Veli'nin derslerine, sohbetini takip edenlere ve tarikata bağlananlara Bektaşi denilirdi. Cumhuriyetin kurulmasıyla birilikte tekke ve zaviyelerin kapatılmasında, Hacı Bektaş zavyesi de kapatılmıştır. 1964’te ise müze olarak ziyarete açılmıştır. 16 Ağustos 1964 tarihinden itibaren 16- 17- 18 Ağustos günlerinde anma etkinlikler yapılmaktadır. Hacı Bektaş-ı Veli'yi Saygı, özlem ve rahmetle anıyoruz.”

Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şube Başkanı Nurettin Aksoy ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, CHP heyetine Hacı Bektaş Veli felsefesi hakkında bilgiler verdi.