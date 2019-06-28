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Hacı adaylarına eğitim

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Çorumlu hacı adaylarına yönelik bilgilendirme eğitimi başladı. İl Müftülüğü’nün Akşemseddin Camii’nde düzenlediği hac eğitim seminerlerin ilk gününde Müftü Muharrem Biçer hacı adaylarına seslendi.

Hacı adaylarına eğitim

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Çorumlu hacı adaylarına yönelik bilgilendirme eğitimi başladı. İl Müftülüğü’nün Akşemseddin Camii’nde düzenlediği hac eğitim seminerlerin ilk gününde Müftü Muharrem Biçer hacı adaylarına seslendi.

28 Haziran 2019 Cuma 23:08
Hacı adaylarına eğitim

Seminere, İl Müftülüğü Hac Bürosu görevlilerinin yanı sıra Diyanet İşleri Başkanlığı’nca hacca gidecek hacı adayları katıldı. 390 kişi Diyanet İşleri Başkanlığı, 290 kişinin ise Acenta Kayıtlı Hacı adayları olmak üzere toplamda ilimizden 680 hacı adayının hacca gideceği ve bunların tamamına yönelik eğitimlerin verilmeye başlandığı açıklandı.

Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan hac eğitim seminerinde İl Müftüsü Muharrem Biçer ‘Hac İbadeti Bilinci’ konulu açış konuşmasının ardından hacı adaylarına ‘Hacca Maddi ve Manevi Hazırlık’ konulu seminer sunumu yaptı.

Müftü Muharrem Biçer hacı adaylarına yönelik yaptığı konuşmasında; “Siz hacı adaylarımızı kutsal beldelere Çorum’dan temsilciler olarak yakında uğurlayacağız. 81 milyon vatandaşımızın arasında şanslı kişiler olarak, 1000 kişi de 1 kişiye nasip olan bu ibadeti gerçekleştirirken oradaki zamanımızı dolu dolu geçirmeye gayret edeceğiz. Üç çeşit hacı vardır; ‘Gidip Gelen, Alıp Gelen, Olup Gelen’ . Bizler her türlü donanıma sahip hac da nasibini alıp ‘Olup Gelen’ hacı olmanızı istiyoruz. Ayrıca kutsal beldelere dünyanın dört bir yanından gelen kardeşlerimizle beraber olacak, onlarla kaynaşacak ve hep birlikte bir mahşer yeri edasıyla Rabbimize el açıp dua edeceksiniz. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa bir hadis-i şeriflerinde buyurur ki; ‘Kim, mebrur bir hac yapar ve hiçbir günah işlemezse anasından doğduğu gün gibi günahsız olarak döner’ İşte bu yüzdendir ki; 10 Ağustos 2019 Arefe günü yani Arafatta bulunacağı günde her hacı ikinci defa yeniden doğmuş gibi günahsız olacaktır” dedi.

(Volkan SINAYUÇ)

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