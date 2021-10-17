Hacettepe İşitme Merkezi birincilik ödülünü Çorum’a getirdi
İstanbul Sarıyer’deki Vilayetler Evi’nde düzenlenen “Türkiye İş Dünyası Ödülleri” töreninde, “Türkiye’nin En Güvenilir İşitme Cihazları Merkezi” ödülüne Çorum’dan Hacettepe İşitme Merkezi değer görüldü.
Roma Yapım Medya’nın SMA hastaları ve köy okulları yararına organize ettiği ödül töreninde, kullanıcı anket ve yorumlarında en yüksek memnuniyet oranını yakalayan Hacettepe İşitme Merkezi, birincilik ödülü ile Çorum’un yüzünü ağarttı.
Hacettepe İşitme Merkezi Kurucusu Musa Şen, “Tüm hastalarımıza kendi cihazlarımızla yeniden kapsamlı işitme, algılama testleri yaparak işimizi sağlama alıyoruz. İade garantisi, yedek cihaz uygulaması ve ömür boyu ücretsiz hizmetle işitme cihazı kullanıcılarımızın takdir ve beğenilerini kazanıyoruz” dedi.
Yüzlerce hastanın “Duyuyorum, ama anlayamıyorum” dediğine dikkat çeken Musa Şen, kulak çınlaması ve işitme kaybı gibi şikayetleri sonlandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını, tüm işitsel şikayetler için Çorum halkına ücretsiz hizmet vermeye devam etmekte olduklarını söyledi.
(Aliye ÖNCEL)
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|9
|21
|2. Fenerbahçe
|9
|19
|3. Beşiktaş
|9
|17
|4. Karagümrük
|9
|17
|5. Galatasaray
|9
|17
|6. Hatayspor
|8
|16
|7. Altay
|9
|15
|8. Konyaspor
|9
|14
|9. Alanyaspor
|8
|14
|10. Adana Demirspor
|9
|12
|11. Kayserispor
|8
|11
|12. Gaziantep FK
|8
|11
|13. Sivasspor
|9
|10
|14. Başakşehir
|9
|9
|15. Antalyaspor
|9
|9
|16. Öznur Kablo Yeni Malatya
|9
|9
|17. Göztepe
|9
|8
|18. Giresunspor
|9
|8
|19. Kasımpaşa
|9
|6
|20. Rizespor
|9
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|9
|21
|2. Ankaragücü
|9
|21
|3. Erzurumspor
|9
|18
|4. Eyüpspor
|9
|17
|5. Kocaelispor
|8
|16
|6. Bandırmaspor
|9
|15
|7. Tuzlaspor
|7
|14
|8. Samsunspor
|8
|11
|9. Gençlerbirliği
|8
|11
|10. Menemenspor
|9
|11
|11. Denizlispor
|9
|10
|12. Altınordu
|9
|10
|13. Adanaspor
|9
|9
|14. Manisa FK
|9
|9
|15. Boluspor
|8
|8
|16. Bursaspor
|8
|8
|17. İstanbulspor
|7
|7
|18. Balıkesirspor
|8
|6
|19. Ankara Keçiörengücü
|8
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Chelsea
|8
|19
|2. Liverpool
|8
|18
|3. Man City
|8
|17
|4. Brighton
|8
|15
|5. Tottenham
|8
|15
|6. M. United
|8
|14
|7. West Ham
|8
|14
|8. Everton
|8
|14
|9. Brentford
|8
|12
|10. Wolverhampton
|8
|12
|11. Leicester City
|8
|11
|12. Aston Villa
|8
|10
|13. Arsenal
|7
|10
|14. Crystal Palace
|7
|7
|15. Southampton
|8
|7
|16. Watford
|8
|7
|17. Leeds United
|8
|6
|18. Burnley
|8
|3
|19. Newcastle
|8
|3
|20. Norwich City
|8
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Sociedad
|9
|20
|2. Real Madrid
|8
|17
|3. Sevilla
|8
|17
|4. Atletico Madrid
|8
|17
|5. Osasuna
|9
|17
|6. Rayo Vallecano
|9
|16
|7. Barcelona
|8
|15
|8. Athletic Bilbao
|8
|13
|9. Valencia
|9
|12
|10. Real Betis
|8
|12
|11. Villarreal
|8
|11
|12. Mallorca
|9
|11
|13. Espanyol
|8
|9
|14. Elche
|9
|9
|15. Cádiz
|8
|7
|16. Celta de Vigo
|9
|7
|17. Granada
|8
|6
|18. Levante
|9
|5
|19. Deportivo Alaves
|7
|3
|20. Getafe
|9
|2