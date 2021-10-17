Hacettepe İşitme Merkezi birincilik ödülünü Çorum’a getirdi 

Roma Yapım Medya’nın SMA hastaları ve köy okulları yararına organize ettiği ödül töreninde, kullanıcı anket ve yorumlarında en yüksek memnuniyet oranını yakalayan Hacettepe İşitme Merkezi, birincilik ödülü ile Çorum’un yüzünü ağarttı.

Hacettepe İşitme Merkezi Kurucusu Musa Şen, “Tüm hastalarımıza kendi cihazlarımızla yeniden kapsamlı işitme, algılama testleri yaparak işimizi sağlama alıyoruz. İade garantisi, yedek cihaz uygulaması ve ömür boyu ücretsiz hizmetle işitme cihazı kullanıcılarımızın takdir ve beğenilerini kazanıyoruz” dedi.

Yüzlerce hastanın “Duyuyorum, ama anlayamıyorum” dediğine dikkat çeken Musa Şen, kulak çınlaması ve işitme kaybı gibi şikayetleri sonlandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını, tüm işitsel şikayetler için Çorum halkına ücretsiz hizmet vermeye devam etmekte olduklarını söyledi.



(Aliye ÖNCEL)

