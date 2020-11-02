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Hacer Karaçoban toprağa verildi

Çorumlu Diş Teknisyeni Hacer Karaçoban, yakalandığı kanser hastalığı sonucu hayata veda etti.

Güncel 02.11.2020, 01:36
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Hacer Karaçoban toprağa verildi

Ankara'da 75.Yıl Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi'nde Diş Teknisyeni olarak görev yapan Çorum’un Bayat İlçesi Eskialibey Köyü nüfusuna kayıtlı, Kore Gazisi Ahmet Karaçoban’ın kızı Hacer Karaçoban, hayatını kaybetti.
Hacer Karaçoban’ın cenazesi Ankara'da Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.

ÇORUM HABER, merhumeye Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

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