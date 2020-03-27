Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum
parçalı bulutlu
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale Koronavirüs
BİST
88125
ALTIN
336.278
DOLAR
6.4499
STERLİN
8.0428
EURO
7.1137

Hac işlemleri durduruldu

Hacı adaylarının işlemleri ikinci bir duyuruya kadar ertelendi. Hac için ilk taksitlerini yatıran hacı adaylarının diğer taksit ödemeleri ile hac ile ilgili iş ve işlemler ikinci bir duyuruya kadar ertelendi.

Hac işlemleri durduruldu

Hacı adaylarının işlemleri ikinci bir duyuruya kadar ertelendi. Hac için ilk taksitlerini yatıran hacı adaylarının diğer taksit ödemeleri ile hac ile ilgili iş ve işlemler ikinci bir duyuruya kadar ertelendi.

27 Mart 2020 Cuma 20:02
Hac işlemleri durduruldu

Diyanet İşleri Başkanlığı, hacca gitmek üzere kesin kayıt yaptırıp ilk taksiti ödeyen hacı adaylarının iki ve üçüncü taksit ödemelerini erteledi.

Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "2020 yılında hacca gitmek üzere Diyanet İşleri Başkanlığı veya acentelere kesin kayıt yaptırıp ilk taksit ödemelerini yaparak 2. ve 3. taksit ödemelerini henüz yapmayan hacı adaylarımızın taksit ödemeleri ve hac ile ilgili iş ve işlemler (hacı adaylarımızın eğitimleri, valiz, kitap, malzeme dağıtımı, görevli seçimi ve eğitimi gibi konular) ikinci bir duyuruya kadar ertelenmiştir." ifadesine yer verildi.

(AA)

İlgili Haberler
“Vefa Sosyal Destek Grubu” çalışmalarına müftülükten destek
“Vefa Sosyal Destek Grubu” çalışmalarına müftülükten destek
Emniyetten 65 yaş üzeri ve kronik hastalara destek
Emniyetten 65 yaş üzeri ve kronik hastalara destek
Her türlü desteğe hazırız
Her türlü desteğe hazırız
Atatürk Anıtı temizlendi
Atatürk Anıtı temizlendi
Belediye’den parklara koronavirüs önlemi
Belediye’den parklara koronavirüs önlemi
“AFAD çalışanlarının emeğinin karşılığı verilmeli”
“AFAD çalışanlarının emeğinin karşılığı verilmeli”
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim