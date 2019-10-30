Haboğlu Ailesi’nin geleneksel buluşması

Dalgıçlar Otel’de düzenlenen geceye Türkiye’nin dört bir yanından katılan aile bireyleri, özlem giderdiler ve birlikteliğin mutluluğu ile doyasıya eğlendiler.

Aile büyüklerinden Ziraat Bankası emekli Genel Müdür Yardımcısı Mahmut Haboğlu, açılış konuşmasında, aile birlikteliği ile Türkiye’ye örnek olduklarını belirterek, soyağacı çalışması ile aileyi bir araya getiren kardeşi İsmail Haboğlu’na ve her yıl büyük bir özveriyle organizasyonu gerçekleştiren kuzeni Handan Haboğlu’na teşekkür etti.

Doğum günleri denk gelen aile bireylerinden Tuğçe Haboğlu, Kerem Haboğlu, Hakan Yıldırım ve Hüseyin Demirci için yaş günü pastası kesildi.

ÇORUM HABER köşe yazarı İsmail Haboğlu da kendi yazdığı şiiri okudu.

Haboğlu Ailesi, Kazım ve Umut Ali Mercan’ın müzik ziyafeti ile coşkuyu ve mutluluğu paylaştı.

(ÇORUM HABER’in Notu: Fotoğrafları ve bilgileri bizimle paylaşan aile bireylerinden, gazeteci dostumuz Buğra KIHTIR’a teşekkür ediyoruz.)