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Haboğlu Ailesi mutluluğu paylaştı

Çorum’un tanınmış simalarından, emekli bankacı Handan Haboğlu’nun yeğeni, eğitimci Aycan ve Haluk Haboğlu’nun oğulları, Tekstil Mühendisi Deniz Haboğlu, büyük kuruluşlarda halkla ilişkiler yöneticisi olarak görev yapan Tuğçe Özata ile hayatını birleştirdi.

Haboğlu Ailesi mutluluğu paylaştı

Çorum’un tanınmış simalarından, emekli bankacı Handan Haboğlu’nun yeğeni, eğitimci Aycan ve Haluk Haboğlu’nun oğulları, Tekstil Mühendisi Deniz Haboğlu, büyük kuruluşlarda halkla ilişkiler yöneticisi olarak görev yapan Tuğçe Özata ile hayatını birleştirdi.

05 Ağustos 2019 Pazartesi 18:59
Haboğlu Ailesi mutluluğu paylaştı

Genç çiftin nikâhı, İstanbul’da, Çekmeköy Evlendirme Dairesi’nde kıyıldı. Çiftin nikâh şahitliklerini de, yakın arkadaşları, Av. Yaşar Sevinç ile Tekstil Müh. Yiğit Pazarcık yaptı.

Nikâh törenine, ÇORUM HABER’in köşe yazarlarından, emekli banka müdürü İsmail Haboğlu, ağabeyi, Emekli Ziraat Bankası Genel Müdür Yardımcısı Mahmut Haboğlu ve kardeşi, Nuhun Ankara Makarnası Genel Müdürü Feridun Haboğlu başta olmak üzere, Haboğlu Ailesi’nin ve Özata Ailesi’nin çok sayıda mensubu katıldı.

ÇORUM HABER, Ayşegül-Fikret Özata ve Aycan-Haluk Haboğlu çiftlerini kutlar, Tuğçe ile Deniz’e ömür boyu mutluluklar diler.

(Haber Merkezi)

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