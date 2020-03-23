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“Habersiz kalmayın diye biz dışarıdayız, siz evde kalın”

Türkiye Gazeteciler Federasyonu Genel Başkan Vekili Cafer Esendemir, birçok sektör için verilen kamu desteğinden medyanın, özellikle yerel medyanın da yararlanması gerektiğini, aksi takdirde koronavirüsün Anadolu basınını bitireceğini söyledi.

“Habersiz kalmayın diye biz dışarıdayız, siz evde kalın”

Türkiye Gazeteciler Federasyonu Genel Başkan Vekili Cafer Esendemir, birçok sektör için verilen kamu desteğinden medyanın, özellikle yerel medyanın da yararlanması gerektiğini, aksi takdirde koronavirüsün Anadolu basınını bitireceğini söyledi.

23 Mart 2020 Pazartesi 19:47
“Habersiz kalmayın diye biz dışarıdayız, siz evde kalın”

“Habersiz kalmayın diye biz dışarıdayız, siz evde kalın” kampanyasını sürdürdüklerini belirten Esendemir, “’Bu süreçte hepimizin sağlığı için belirlenen kurallara harfiyen uymalı, uymayanları uyarmalıyız. Halkın gözü kulağı olan meslektaşlarımız her olağanüstü durumda olduğu gibi görevlerinin başındadır” dedi.

Cafer Esendemir, “Gelirlerin düştüğü bu dönemde kamu görevi üstlenen medya da destek verilen sektörler arasında yer almalıdır. Halkın gözü ve kulağı, tarihin tanığı olan özellikle yerel medya koronavirüsün en çok darbe vurduğu sektör olmamalıdır. Zira, şu an ilan, reklam ve satış gelirleri neredeyse yok düzeyine inmiştir” ifadesini kullandı.

(Haber Merkezi)

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