Haberi alan gözyaşlarına boğuldu...

Kaza dün saat 16.30 sıralarında Gülabibey Mahallesi Cemilbey Caddesi üzerinde meydana geldi. Ünal Yılmaz yönetimindeki 19 AAH 208 Plakalı özel halk otobüsü, Cemilbey Caddesinde, Mehmet Akif Ersoy İlköğretim Okulu 7 sınıf öğrencisi Yiğit Emir Berksun’a çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen Yiğit Emir, otobüsün altında kaldı. Otobüsün sürücüsü firen yapıp durdu. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Yiğit Emir Berksun, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Ancak doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kaza sonrası otobüs sürücüsü Ünal Yılmaz, gözaltına alınırken, Yiğit Emir Berksun’un ölümü herkesi gözyaşlarına boğdu.