“Haber alma özgürlüğü demokrasinin temel taşı”

Ceylan, basının düşünce, anlatım ve haber alma özgürlüğünün, demokrasinin temel taşlarından ve vazgeçilmez unsurlarından birisi olduğuna dikkat çekti.

Dünyanın birçok yerinde meydana gelen olaylardan, insanların haberdar olmasını sağlayan gazetecilerin, her ferdinin kamuoyunu aydınlatma haberdar etme ve bilgilendirme amacıyla her gün onlarca tehlikeyi göze alarak haber peşinde koştuğunu ifade eden Milletvekili Ceylan, “Haber niteliği taşıyan olayların peşinden koşarken sadece kamuoyunun bilgi alma hakkını temin etmezler. Gazeteciler aynı zamanda demokrasinin gelişimini olgunlaşmasını, toplumsal bir denetim mekanizmasının oluşmasını da sağlarlar” ifadelerini dile getirdi.

Ceylan, her geçen gün değişen, dönüşen, temel hak ve özgürlükler başta olmak üzere her alanda büyük ilerlemeler kat eden günümüz Türkiye’sinde ve günümüzde anında iletişimin hayati önem taşıdığı küresel dünyada özgür bir basının; aydınlatıcı ve yol gösterici işleviyle, sivil toplumun dinamizmini beslemekte, demokrasinin sağlıklı şekilde işlemesinde ve güçlenmesinde önemli rol üstlendiğine vurgu yaptı.

Ceylan, “Basın meslek ilkelerini özümsemiş, yansız haber yapmanın tatlı yorgunluğunu yaşayan duyulmayan toplumsal sorunların sesi olmak için gece gündüz demeden yeri geldiğinde çok zor şartlar altında çalışan gazeteci ve bütün basın gönüllülerimizin 10 Ocak Gazeteciler gününü kutlar, görevlerini yaparken bu yolda can vermiş basın mensubu emekçilerimizi bu önemli günde saygı, sevgi ve minnetle anıyorum” dedi. (Haber Merkezi)