H-ÜFE yıllık % 26 arttı

Hizmet Üretici Fiyat Endeksi nisan ayında yıllık yüzde 26,26 aylık yüzde 3,43 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Samsun Bölge Müdürlüğü 2021 yılı Nisan ayı Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE) verisini açıkladı.

Buna göre H-ÜFE, 2021 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre % 3,43, bir önceki yılın Aralık ayına göre % 9,75, bir önceki yılın aynı ayına göre % 26,26 ve on iki aylık ortalamalara göre % 18,76 artış gösterdi. (Haber Merkezi)

