H. Şefik Ergun vefat etti

Oğuz Ofset Sahibi Fikret Ergun, Mehmet Ergun ve Nedret Göktepe’nin babaları, İnş.Müh. Sami Göktepe’nin kayınpederi, Mali Müşavir Necati Ergun’un amcası olan H. Şefik Ergun’un cenazesi, bugün Ulucami’de öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazından sonra Hıdırlık Mezarlığı’nda toprağa verilecek.
ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.
13 Ekim 2019 Pazar 13:22
Oğuz Ofset Sahibi Fikret Ergun, Mehmet Ergun ve Nedret Göktepe’nin babaları, İnş.Müh. Sami Göktepe’nin kayınpederi, Mali Müşavir Necati Ergun’un amcası olan H. Şefik Ergun’un cenazesi, bugün Ulucami’de öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazından sonra Hıdırlık Mezarlığı’nda toprağa verilecek.
Son Güncelleme: 14.10.2019 13:09