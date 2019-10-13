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H. Şefik Ergun vefat etti

Çorum’un tanınmış simalarından Tarım İl Müdürlüğü’nden emekli H. Şefik Ergun (88), bu sabaha karşı, tedavi görmekte olduğu Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hayatını kaybetti. 

H. Şefik Ergun vefat etti

Çorum’un tanınmış simalarından Tarım İl Müdürlüğü’nden emekli H. Şefik Ergun (88), bu sabaha karşı, tedavi görmekte olduğu Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hayatını kaybetti. 

13 Ekim 2019 Pazar 13:22
H. Şefik Ergun vefat etti

Oğuz Ofset Sahibi Fikret Ergun, Mehmet Ergun ve Nedret Göktepe’nin babaları, İnş.Müh. Sami Göktepe’nin kayınpederi, Mali Müşavir Necati Ergun’un amcası olan H. Şefik Ergun’un cenazesi, bugün Ulucami’de öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazından sonra Hıdırlık Mezarlığı’nda toprağa verilecek. 
ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.

Son Güncelleme: 14.10.2019 13:09
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