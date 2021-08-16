“Güzelyurt’a sözümüzü tuttuk”

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Güzelyurt sakinleriyle bir araya geldi. Belediye hizmetlerini değerlendiren Aşgın, vatandaşlarla sohbet etti, taleplerini dinledi.

Göreve geldiği günden bugüne şehrin kenar mahallelerinden başlayarak merkeze doğru hizmet ve yatırımları gerçekleştirdiklerini vurgulayan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Güzelyurt’a yapılan hizmetler hakkında da bilgi verdi.

Çözüm üretmek için belediye olarak üzerlerine düşen her görevi yerine getireceklerini kaydeden Aşgın, 25 yıl aradan sonra Güzelyurt’u sıcak asfaltla buluşturduklarını belirterek, daha önce verdiği iki sözden birini yerine getirdiklerini, asfalt sözünün ardından ibadethane için de kollarını sıvadıklarını kaydetti. Başkan Aşgın, “Bizim Güzelyurt’a özel bir ilgimiz var. Soğuk asfalt sözü vermiştik, bunu sıcak asfalt olarak yaptık. Diğer bir sözümüz olan ibadethane için de çalışmalarımızı yapıyoruz. Uygun bir alan seçildiği anda inşallah mescidimizin de inşaatına başlayacağız” şeklinde konuştu.

Güzelyurt sakinlerinden Aydın Boz, Başkan Aşgın’ın kendilerine verdiği sözleri yerine getirdiği için duyduğu memnuniyeti, “Başkanımız çok iyi çalışıyor. Allah razı olsun, soğuk asfalt sözü vermişti sıcak asfalta çevirdi. Allah razı olsun çok iyi çalışıyor” sözleriyle dile getirdi.

Güzelyurt sakinlerinden Bahri Ecevit ise, Başkan Aşgın’ın ziyaretinden memnuniyet duyduğunu ifade etti. Bölgenin diğer sorunlarını da ilettiklerini kaydeden Ecevit, “Başkanımız buraya kadar geldi. Yolumuz yoktu, asfaltla buluşturdu. Bir de diğer sorunlarımızdan bir kavşak talebimiz var. Kendisi bu konuyla da ilgileneceğini söyledi. Allah razı olsun, umutluyuz” dedi ve hizmetleri dolayısıyla Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’a teşekkür etti. (Haber Merkezi)