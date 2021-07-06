Güzellik ve Kozmetik Fuarı’na renkli açılış

Fuar açılışınaCumhuriyet Halk Partisi Çorum Milletvekili Tufan Köse, Türkiye Berberler ve Kuaförler Federasyonu Başkanı Bayram Karakaş, US Fuarcılık Genel Müdürü Ülker Selviler, CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, MHP İl Başkan Vekili Mustafa Özenç, MHP Merkez İlçe Başkanı Reşit Büğdüz, CHP İl Genel Meclis Üyesi İlhami Türksal, CHP İl Genel Meclis Üyesi Yıldız Bek, ÇESOB Başkanı Recep Gür, Berberler ve Kuaförler Odası Başkan Vekili Seval Demirci, Taksiciler Minibüscüler ve Servisciler Esnaf Odası Başkanı Mehmet Gayretli, Çorum S.S. Çorum 32 Nolu Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Hasan Eker, Sungurlu Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Mutlu Kılıç ve çok sayıda güzellik firması katıldı.

“GÜZELLİK SEKTÖRÜ PANDEMİDEN

EN ÇOK ETKİLENEN SEKTÖRLERDEN”

Törende açılış konuşmasını US Fuarcılık Genel Müdürü Ülker Selviler, yaptı. Selviler yaptığı konuşmada, “Estetik, güzellik, kozmetik ve kişisel bakım sektörü pandemi sürecinden en çok etkilenen sektörlerin başında yer aldı. Sokağa çıkma yasakları, yapılamayan düğünler, organizasyonlar, etkinlikler sosyal yaşamı adeta durdurdu. Durma noktasına gelen sosyal yaşama rağmen bu sektördeki ayakta kalma mücadelesinin, sabrin, dayanışmanın ayakta alkışlanması gerektiğine inanıyorum. Normalleşme sürecinde sektörün bölgedeki bu ilk etkinliğinin hepimize uğur ve bereket getirmesini diliyorum. Biz bu fuara başından beri inandık. Bugün İç Anadolu ile Karadeniz'i buluşturan kavşak olan Çorum'da bu fuarı yüzlerce markayla açıyor olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Olumsuz koşullara rağmen böylesine bir etkinliği gerçekleştiriyor olmanın gelecekte daha büyük organizasyonlarım referansı olacağını biliyoruz” dedi.

“Çorum Berberler ve Kuaförler Odası'nın desteğiyle yaptığımız Çorum Güzellik ve Kozmetik Fuarı, üç gün boyunca sektör temsilcilerini ağırlayacak. Yeni ürünlerin, yeni yöntemlerin, yeni teknolojilerin sergileneceği fuarımızda konularının uzmanları tarafından verilecek eğitimleri, showları ve konferansları da takip etme imkanı bulacağız” diyerek sözlerini sürdüren Ülker Selviler, “Bu fuarda Ankara'dan Rize'ye Konya'dan Samsun'a 15 ilin meslek odaları iş birliğiyle sektör temsilcilerini fuarımızda ağırlayacağız. Pandemi sürecine rağmen yaklaşık bir yıldan beri üzerinde çalıştığımız organizasyonun ilgili tüm sektörler için bir açılım olacağını ümit ediyoru Bu fuarın gerçekleştirilmesinde önemli payı olan ancak, rahatsızlığı dolayısıyla açılışımıza katılamayan Çorum Berberler ve Kuaförler Oda Başkanı Mustafa Köse'ye acil şifa diliyorum. Kendisini en kısa sürede sağlıkla aramızda görmeyi temenni ediyorum” açıklamasında bulundu.



“KÖSE’NİN EMEĞİ ÇOK”

Daha sonra Çorum Berberler ve Kuaförler Oda Başkanı Mustafa Köse adına Başkan Vekili Seval Demirci, “Çorum Berberler ve Kuaförler Oda Başkanı Mustafa Köse sağlık problemleri nedeniyle aramızda bulunamadı. Başkanımız çok emek verdi. Aramızda olmayışı bizi derinden üzdü. Tüm katılımcılarımıza teşekkür ediyorum ve iyi fuarlar diliyorum” şeklinde konuştu.

“FUARLAR ŞEHRİN GELİŞMESİ VE

GÜZELLEŞMESİNE KATKI VERİYOR”

ÇESOB Başkanı Recep Gür ise, “Fuarlar, şehrin gelişmesinde ve güzelleşmesine, esnaf ve sanatkarlarımıza faydası olan fuarlardır. Bununla ilgili çalışmalarına devam eden Mustafa Başkanımız bir rahatsızlık geçirdi. Acil şifalar diliyorum. Bundan sonra fuarlarda daha katkılı daha girişimci, şehrimizi tanıtıcı fuarlar olmasını temenni ediyorum ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.



KARAKAŞ’TAN TEŞEKKÜR

Fuarda kuaförlük ve güzellik alanda bilgi paylaşımını hep birlikte seyredeceklerini belirten Federasyon Başkanı Karakaş da konuşmasında: “Bu fuar Anadolu’da yapılan ve inandığı şekliyle medeniyetlere ışık olan Çorum ilinde yapılmasında emeği çok olan Mustafa Köse’ye ve yönetimine teşekkür ediyorum. Bu sektör canlılara birebir işlem yapan kişilere birebir hizmet eden bir sektördür. Bu sektörün tedarikçisi, sanatkarı, hizmet üreteni bu organizasyonlarla buluşuyorlar” görüşlerine yer verdi.

“2021 buluşmasında katılımcılar şovlarla birlikte bilgi ve becerilerini sizinle buluşturacak” diyen Karakaş, “Sektördeki en iyiler Çorum’daki ve civar illerdeki berberlik, kuaförlük ve güzellik alanda bilgi paylaşımını hep birlikte seyredeceğiz. 1.5 yıllık zorlu süreci hep beraber yaşadık.14 ay pandemiyle zorlu bir süreci yaşadık. Bizler 51 gün kapalı kaldık. 122 meslek odasıyla birlikte, mesleki sorunlarımızla mağduriyetimizin giderilmesi için iktidar ve muhalefet partilerine bize yârenlik yapanlara şükranlarımı sunuyorum. Bizleri 4 maddeyle rahatlattılar. Bizlere normal destek verdiler. Borçlarımızı ötelediler. Kira desteği ve hibe verdiler. Bundan sonraki süreçte aşı kampanyasında öncelikli sınıfta yer aldık. Bizler bize yüklenen misyonu sektörümüz adına en güzel şekliyle yapmakla yükümlüyüz” ifadelerine yer verdi.

“FUARLAR SEKTÖRÜN BİLEŞENLERİNİ BİR ARAYA GETİRİYOR”

CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse açılışta yaptığı konuşmada pandemi sürecinde berberler ve kuaförlerin yaşadığı zorluklara değindi. Milletvekili Köse: “Fuarların önemi hem tanıtım bakımından hem de pazar oluşturması bakımından önemlidir. Çorum bana göre önemli kentlerinden biridir. Fuarlar sektörün bileşenlerini bir araya getirmesi bakımından çok önemli olduğunu düşünüyorum. Hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Katılımcılar stantları gezerken vatandaşlar ise ilk gün yoğun ilgi gösterdi.

Konuşmaların ve çeşitli gösterilerin ardından fuarın açılışı gerçekleştirildi. Protokol üyeleri ve katılımcılar fuarda yer alan stantları gezerek çeşitli konularda bilgi aldı.



(Yusuf ÇINAR)