Güzellik ve Kozmetik Fuarı bugün başlıyor 

Estetik, güzellik, kozmetik ve kişisel bakım sektörünün bölgedeki en etkin organizasyonu Çorum’da yapılacak. 100’e yakın markanın ürünlerinin sergileneceği Çorum Güzellik ve Kozmetik Fuarı eğitimden şovlara kadar birçok etkinliğe ev sahipliği yapacak.

Us Fuarcılık ve Gold Fuarcılık'ın birlikte yapacağı bölgede ilk kez yapılacak Güzellik ve Kozmetik Fuarı bugün saat 14.00’de Çorum TSO Fuar Merkezi’nde kapılarını açıyor. 6-8 Temmuz tarihleri arasında sektördeki en son yeniliklerin sergileneceği fuarda katılımcı ve ziyaretçiler, alanında uzman isimlerin vereceği eğitim ve konferanslardan ücretsiz yararlanabilecek. Cilt bakım, saç kesim, renklendirme, topuz gibi alanlarda showların sergileneceği fuara saç topuz yapma alanında dünya birincilikleri bulunan Muhittin Yuşan, erkek saç kesiminde ülke derecelerine sahip eğitmen Menderes Bayır, makyaj eğitmeni Azeri Murad Baradzade gibi isimler katılacak.

Türkiye Berberler Kuaförler ve Güzellik Salonu İşletmecileri Federasyonu, Çorum Berberler ve Kuaförler Odası'nın işbirliğinde yapılacak fuara tüm Çorumluları davet eden Oda Başkanı Mustafa Köse, fuarın Çorum’un tanıtımına ve ekonomisine değer katacağı inancında olduğunu belirtti.

Us Fuarcılık Genel Müdürü Ülker Selviler de fuarda Ankara'dan Rize’ye Konya'dan Samsun'a 15 ilin meslek odaları ve sektör temsilcilerinin ağırlanacağını kaydetti.

(Haber Merkezi)

