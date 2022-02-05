Güzellik uzmanlarına kurs düzenlenecek

Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ÇESOB) Başkanı Recep Gür ile Zen Güzellik Kuaför Salonu sahibi Seval Demirci, Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Çetin Başaranhıncal ile biraraya geldi.

Ziyarette; Berber Kuaför ve Güzellik Uzmanları Esnaf Odası Yönetimi tarafından gerekli sağlık koşullarını taşımayan yerlerde belgesiz ve sosyal güvencesiz çalışmayı engellemek, usulüne uygun iş yerleri ile çalışan sayısını artırmak, usta ve usta öğreticiliği belgesi olmayanları,berber, kuaför ve güzellik salonu işletmelerinde çalışan ve işletme sahiplerini belgelendirmek için ÇESOB ve TSO tarafından müracaatlar alınarak talep sayısına göre "Kuaför Mesleki Yeterlilik Belgesi ve Güzellik Uzmanı Mesleki Yeterlilik Belgesi" kursu düzenlenmesi hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

(Volkan SINAYUÇ)

