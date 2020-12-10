Güzelliğin yeni adresi

Çağlam Ağda Güzellik Salonu, Bahçelievler Mahallesi Bahabey Caddesi Karşıyaka 3 Cad. 2/ A (Ceylan Ekmek Fırını yanı) adresinde hizmet vermeye başladı.



Sektörde deneyimi bulunan Çağla Başaran’ın işleteceği ve güzellik sektörüne tecrübeleri ile yeni bir soluk getirmeyi hedefleyen Çağlam Ağda Güzellik Salonu’na tüm Çorumlu kadınlar davet edildi.

Sektörde uzun yıllar hizmet vermeyi ve bir marka haline gelmeyi hedeflediklerini anlatan Çağla Başaran, salonlarında Lazer epilasyon, Mikro blading kıl tekniği, Kirpik Liftingi, İpek kirpik, Protez tırnak ve kalıcı oje, Manikür Pedikür, Dip Boya ve Komple Boya, Ombre, sombre, ışıltı, Kesim - röfle, Saç Kırığı alma, Brezilya fönü, Keratin bakımı, Boncuk kaynak, Mikro kaynak, Perma - su dalgası, tüm vücut ağda ve Kaş yüz alma hizmetlerini profesyonel şekilde yerine getirdiklerini sözlerine ekledi.



(Nurdan AKBAŞ)

