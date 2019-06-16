Güzel söz ve resimler ödüllendirildi

Yapılan açıklamada birinci olanlara gram altın, ikincilere saat ve üçüncülere kitap hediye edilirken ödül töreninde öğretmenler, veliler ve ödül kazanan öğrencilere yönelik Ormancılık hakkında bilgi aktarımı yapıldı.

Yarışmada ilkokullar arası resim yarışmasında FSM’den Hiranur Ölçer birinci, Bahçelievler İlkokulu’ndan Çınar Arslan ikinci, Cemre Pehlivanlı ise üçüncü olurken Ortaokullar arasında da Alaca Ortaokulundan Ravzanur Duran birinci, Süheybi Rumi İmam hatip Ortaokulundan İlayda Yüce ikinci ve Alaca Ortaokulu’ndan Mustafa Öner üçüncü oldu.

Güzelsöz (Slogan) yarışmasında da Çorum Atatürk Anadolu Lisesi öğrencileri ilk üç sırada yer aldı. Sultan Arar yarışmanın birincisi seçilirken ikinci Merve Sıla Karayalçın, üçüncü de yine Sultan Arar oldu.

(Haber Merkezi)