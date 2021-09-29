Güzel Sanatlar’da “ses hijyeni” konulu seminer

Müzik Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Elif Doğru tarafından youtube üzerinden çevrimiçi sunumla yapılan seminerin moderatörlüğünü Öğr. Gör. Ceren Uygun Oğhan yaptı.

Ses sistemini korumaya yönelik her türlü davranışın “Ses Hijyeni” olarak nitelendirildiğini, kalıcı ses bozukluklarına maruz kalmamak için ses hijyenine önem vermek gerektiğini belirten Dr. Öğr. Üyesi Elif Doğru, bağırmanın, öksürmenin, boğazı temizleme davranışının, tezahürat yapmanın, yüksek sesle konuşmanın, pis ve dumanlı ortamlarda durmanın, fısıldayarak konuşmanın, reflü hastalığının, kullanılan ilaçların ve stresin sese olumsuz etkileri hakkında bilgiler verdi.

Doğru, duruş bozukluklarının giderilmesi (Postür), nefesin doğru alınması (Diyafram Nefesi), gürültülü ortamlarda konuşulması gerektiğinde mikrofon kullanılması, yeterli miktarda sıvı tüketimi, solunum yolu hastalıklarının tedavisinin zamanında yaptırılması, işitme kaybı var ise tedavi ettirilmesi, düzenli ve yeterli uyku, kişiye özel yöntemlerle ses eğitimi yapılması gibi önlemler alınarak ses sisteminin korunabileceğini belirtti. Seminer görüş-öneri, soru ve cevap bölümünün ardından sonlandı.(Haber Merkezi)

