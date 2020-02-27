Güzel Sanatlar Lisesi’ne alkış

Çorum Belediyesi kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında sanatseverleri önemli etkinliklerle buluşturmaya devam ediyor. Bu kapsamda Çorum Belediyesi desteği ile Güzel Sanatlar Lisesi Çok Sesli Korosu önceki akşam bir konser verdi.

Devlet Tiyatro Salonu’nda Güzel Sanatlar Lisesi Müzik Bölümü öğretmenleri Sacide Önsöz ve Demet Başaran yönetiminde sahne alan 26 kişilik koro 15 parçadan oluşan güzel bir konsere imza attı.

Vali Yardımcısı Tamer Orhan, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı, Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Hüseyin Kır başta olmak üzere çok sayıda eğitimci, öğretmen, öğrenci ve ailelerinin ilgiyle izlediği konser ayakta alkışlandı.

Evrensel çok sesli müziğin dünyadan ve ülkemizden örneklerini başarı ile sunan Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri Afrika halk şarkısı Siyahamba, Ziğ Madrigali ve Leblebi türküsü ile başladıkları konserlerini Zafer Marşı ve Cumhuriyet Marşı ile noktaladı. Demet Başaran yönetimindeki koroya zaman zaman Sacide Önsüz de piyano ile eşlik etti.

Çorum’da 2000 yılında kurulan, resim ve müzik alanında her yıl bakanlığın belirlediği 30 kişilik kontenjan dahilinde özel yetenek sınavı ile öğrenci alan Güzel Sanatlar Lisesi’nin bugüne kadar müzik alanında 240 mezun verdiği ve 200’ün üzerinde öğrencinin ise üniversitelerin müzik bölümlerine yerleşerek yüzde 90’ının da müzik öğretmeni olarak yurdun dört bir yanında göreve başladığı belirtilen konserde öğrencilere seslenerek tebrik eden Belediye Başkanı Aşgın da okulun ilimiz açısından bir şans olduğunu, okulu kısa sürede bir kez daha ziyaret edeceğini vurguladı.

Öğrencilerin zaman zaman solo performansları ile renk kattığı koroda görev yapan öğrenciler şu şekilde açıklandı: “SOPRANO: Ayça Ebrar Kılıç, Güldane Karslı, Rabia Kurt, Gözde Bıyık, Gizem Hanay, Y. Dilan Türkmen, Destina Uncu, Aleyna Kızıltepe; TENOR: Elvan Can Başaran, Berkay Bağrıcı, Mert Kabakulak, Eray Çimen, Ahmet Erçin, ALTO: Melike Kaya, Melike Çakmak, Ece Yalçın, Elif Sude Başıbüyük, Ceyda Nur Yüksel, BAS: Fatih Alataş, Hasan Mert Atmaca, Orhan Umut Akel ve Celal Odabaş”

(Volkan SINAYUÇ)