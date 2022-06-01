Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü’nün ilk mezuniyet sergisi açıldı

Serginin açılış törenine Rektör Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, İl Emniyet Müdürü Mehmet Gülser, İl Jandarma Komutanı J.Kd.Alb. İlhan Uzunoğlu, Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Çetin Başaranhıncal, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nurcan Baykam, İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdullah Çolak, fakültenin öğretim elemanları, öğrenciler ve davetliler katıldı.

Rektör Öztürk, 2018-19 döneminde açılan fakültenin ilk mezunlarını veriyor olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Resim Bölüm Başkanı Doç. Muteber Burunsuz ise sergiye emeği geçenlere teşekkür etti.

Sergide ayrıca Müzik Bölümü öğretim üyeleri Dr. Elif Doğru, Dr. Ercan Baş ve Müzik Bölümü son sınıf öğrencisi Habibe Sena Çınar başarılı bir dinleti sundular.



(Haber Merkezi)

