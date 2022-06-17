Güzel Sanatlar Fakültesi ilk mezunlarını verdi

HİTÜ Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi 2021-2022 eğitim öğretim yılı mezuniyet töreni büyük bir katılımla ve coşkuyla gerçekleştirildi.

HİTÜ Meslek Yüksekokulu Kampüsü Ethem Erkoç Konferans Salonu'nda düzenlenen mezuniyet törenine fakülte hocaları, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Törende konuşan Hitit Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Ömer Can Satır, ilk mezunlarını vermenin mutluluklarını yaşadıklarını söyledi. Doç. Dr. Satır, fakültelerinin 200’ü aşkın öğrencisiyle yalnızca lisans eğitimiyle değil kurulduğu günden bu yana birçok sanatsal alanda yol alarak başarılı çalışmalara devam ettiğini ifade etti.

Geçen 4 senenin kendileri için kolay olmadığını belirten Satır, “Yeni kurulan bir fakültenin ilki olmak bazı avantajlarla birlikte dezavantajlı durumları da beraberinde getirmekteydi. Bir de buna pandemi süreci eklenince işimizin çok da kolay olmadığını takdir edersiniz. Ancak görece yaşanan tüm bu olumsuzluklara rağmen bu sınavdan başarıyla geçtiğimizi de söylemek isterim. Yani bugün iki mezuniyeti bir arada yaşıyoruz diyebilirim. Örnek vermek gerekirse yıl içerisinde 40 konserli dinleti, 22 sergi, 8 konferans, 3 atölye çalışması, 2 panel ve seminer, bir yazışma ve 3 sosyal sorumluluk projesini beraber başarıyla gerçekleştirdik” dedi.

Ömer Can Satır, tüm bu başarıların başta öğrenciler olmak üzere hocalar ve üniversite yönetiminin kolektif uyum ve işbirliğinin sonucu olduğunu söyledi.

Törende mezunlar keplerini havaya atarak mezuniyetlerini kutladı.



(Nurdan AKBAŞ)

