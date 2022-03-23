“Güzel bir dünya, yaşanabilir bir gelecek için”

TEMA Çorum İl Temsilcisi Semra Şahin, öğrencilere kartvizit ve rozetlerini vermek üzere okula ziyarette bulundu. Son yıllarda ülkemizde artan orman yangınları ile ilgili bilgilendirme yapan Şahin, öğrencileri bu duyarlı davranışlarından dolayı kutladı.

İnsan kaynaklı iklim krizinin, doğada tehlikeli ve yaygın bozulmalara neden olduğunu, riskleri azaltma çabalarına rağmen dünya çapında milyarlarca insanın hayatını etkilediğini vurgulayan Semra Şahin, küresel ısınmanın yaratacağı tehlikelere dikkat çekerek, “Çocuklara bırakacağımız miras, güzel bir dünya olmalı. Doğayı korumak ve güçlendirmek, yaşanabilir bir geleceği güvence altına almanın anahtarıdır” dedi.

(Haber Merkezi)

