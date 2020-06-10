Güvenlik amiri kaymakam adayı
Çorum Valiliği Koruma ve Güvenlik Amiri Özgür Pelvan, Burdur Valiliği Kaymakam adayı olarak atandı.
Güncel 10.06.2020, 19:49
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108. Dönem Kaymakam adaylığı sınavını kazan Özgür Pelvan, Burdur Valiliği Kaymakam adayı olarak atanmasından sonra, Çorum Valisi Mustafa Çiftçi’yi makamında ziyaret ederek veda etti.
Valilik Koruma ve Güvenlik Amiri Özgür Pelvan’ı Kaymakam Adaylığı için tebrik eden Vali Çiftçi, bundan sonraki hayatında da başarılarının devamını diledi.
(Haber Merkezi)
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