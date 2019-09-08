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“Güvenli üniversite” toplantısı yapıldı

Yeni eğitim-öğretim döneminin açılmasına sayılı günler kala eğitim kurumlarının güvenliğine ilişkin alınması gereken tedbirlerin masaya yatırıldığı toplantılar yapılmaya başlandı.

“Güvenli üniversite” toplantısı yapıldı

Yeni eğitim-öğretim döneminin açılmasına sayılı günler kala eğitim kurumlarının güvenliğine ilişkin alınması gereken tedbirlerin masaya yatırıldığı toplantılar yapılmaya başlandı.

08 Eylül 2019 Pazar 23:14
“Güvenli üniversite” toplantısı yapıldı

Yeni eğitim-öğretim döneminin açılmasına sayılı günler kala eğitim kurumlarının güvenliğine ilişkin alınması gereken tedbirlerin masaya yatırıldığı toplantılar yapılmaya başlandı.

Vali Mustafa Çiftçi’nin başkanlığında HİTÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Halil İbrahim Şimşek, İl Jandarma Komutanı J. Alb. İlhan Uzunoğlu, Emniyet Müdürü Murat Kolcu, Gençlik ve Spor İl Müdürü Haşim Eğer, Milli Eğitim Müdürü Ömer Yılmaz ve ilgili personelin hazır bulunduğu toplantıda “güvenli üniversite” konusu masaya yatırıldı. (Haber Merkezi)

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