Güvenli trafik akışı için 26 yeni Ortalama Hız İhlal Tespit Sistemi kuruldu

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre "Vizyon Sıfır ve Güvenli Sistem" yaklaşımıyla oluşturulan 2021-2030 Karayolu Trafik Güvenliği Strateji Belgesi doğrultusunda şehirlerarası karayollarında kazaların yoğunlukla meydana geldiği güzergahlarda mevcut Kent Güvenlik Yönetim Sistemi/Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kullanılarak hızdan kaynaklı trafik kazalarını önlemek ve güvenli trafik akışını temin etmek amacıyla “Ortalama Hız İhlal Tespit Sistemleri” kurulum çalışmaları başlatıldı. Projenin ülke genelinde yaygınlaştırılarak yürütülmesi safhasında Ankara, Afyonkarahisar, Aksaray, Çorum, Eskişehir ve Konya sınırları içerisinde toplam bin 451 kilometre uzunluğunda 26 Ortalama Hız İhlal Tespit Sistemi'nin kurulum çalışmaları tamamlandı. Sistemlerin kurulduğu yerin gerisine sürücülerin bilgilendirilmesi için işaret ve uyarı levhaları yerleştirilerek, bugün itibarıyla hız ihlallerine yönelik trafik denetimlerinde kullanılmaya başlandı. Söz konusu Ortalama Hız İhlal Tespit Sistemleri’nin bulunduğu yollar ve istikametler şöyle:

“Ankara-Eskişehir (D-200) çift yönlü, Ankara Gölbaşı - Konya Kulu (D-750) çift yönlü, Konya Kulu - Ankara Şereflikoçhisar (D-750) çift yönlü, Ankara Gölbaşı - Ankara Şereflikoçhisar (D-750) çift yönlü, Çorum Sungurlu- Çorum (D-795) çift yönlü, Konya Karatay-Konya Kadınhanı (D-300) çift yönlü, Konya Kadınhanı-Konya Ilgın (D-300) çift yönlü, Konya Ilgın-Konya Akşehir (D-300) çift yönlü, Konya Akşehir-Afyonkarahisar Sultandağı (D-300) çift yönlü, Afyonkarahisar Sultandağı-Afyonkarahisar Çay (D-300) çift yönlü, Konya Karatay-Konya Karapınar (D-330) çift yönlü ve Konya Karapınar-Konya Ereğli (D-330) çift yönlü.”