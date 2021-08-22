Güvenli Köyü’ne 8 milyonluk depolama tesisi

Deniz Tarım sahibi iş insanı Sinan Demir tarafından Çorum merkeze bağlı Güvenli Köyü’nde kurulacak olan 8 milyonluk “ileri teknoloji buğday depolama ve çelik silo tesisi” için temel atma töreni düzenlendi.

23 bin metrekare alanda, 5 ton saat kapasite tohum-bakliyat eleme tesisi, 6 bin ton kapasiteli depolama tesisi, 100 ton dolum boşaltım sistemi ve ikinci etap olarak 120 büyükbaş besi çiftliğini de içeren tesisin temel atma törenine Çorum Ticaret Borsası Başkanı Naki Özkubat, Ziraat Odası Başkanı Mehmet Sayan, Tahıl ve Bakliyat İşleme Teknolojileri, Depolama ve Analiz Sistemleri Derneği Genel Başkan Yardımcı Mustafa Nevzat Hoşgör, Düvenci Belediye Başkanı Necmettin Yalçın ve çevre köylerin muhtarları katıldı.

TKDK desteğiyle gerçekleştirilen yatırım hakkında bilgi veren Deniz Tarım sahibi Sinan Demir, 6 bin ton kapasiteli çelik silonun maliyetinin 8 milyon lirayı bulduğunu, bunun 1.5 milyon lirasının İPARD desteği olduğunu söyledi.

Deniz Tarım’ın Çorum-Güvenli Köyü’nde bulunmanın avantajı ile buğday, arpa, mısır, ayçiçeği, nohut, mercimek gibi tahılları direkt müstahsilinden temin ettiğini ve söz konusu ürünleri en uygun şekilde müşterisine satışa sunarak Türk tarımının yanında yer aldığını söyleyen Demir, “Firmamızın bu hizmetleri sağlamak için yeterli altyapısı mevcuttur. Deniz Tarım, 6 bin tonluk çelik silo hububat depolama tesisi ve 700 metrekare kapalı depoya sahiptir. Ayrıca bölgesinde hasat edilen buğday, arpa, mısır ve ayçiçeği tohumunun büyük kısmının depolanmasının sağlanması amaçlanmaktadır. Yenilikçi bir anlayışa sahip olan firmamız, Çorum Düvenci Ovası’nda kurulan ilk, son teknoloji tohum eleme tesisini 20021 yılında 5 ton/saat kapasiteyle devreye alacaktır” dedi.

Tesisin, imalatı ve montajı tamamlandıktan sonra önümüzdeki Kasım ayında çiftçilerin ve sanayicilerin hizmetine sunulacağını belirten Demir, “Bu şekilde bölge çiftçisinin de ürününü en iyi şekilde değerlendirmesine hizmet edecektir.

Firmamız, çalıştığı sanayi dalları ile tam bir entegrasyon içinde olmayı amaçlamaktadır. Un ve yağ sanayinin yan ürünlerini de değerlendirerek yem sanayicilerine hammadde olarak sunmakta ve böylece sektörler arasında köprü görevi yapmayı hedef edinmiştir” ifadelerini kullandı.

Her geçen gün gelişen tarım ve hayvancılık sektörünün, ilave hammadde ve çeşitlenen ürünlere ihtiyaç duyduğunu kaydeden Demir, konuşmasının devamında şunları söyledi:

“Depolanacak tahılların kalite kriterlerine uygun olması için kalite güvence laboratuvarımızda gerekli standartlar dikkate alınarak fiziksel ve fizyolojik tahıl testleri yapılmaktadır. Hasat öncesi ve sonrasında, tohum işleme sırasında ve depolama aşamasında yapılan kalite kontrolleri, Deniz Tarım’ın genel merkez binasında kalite kontrol laboratuvar ortamında yapılan testler ile Çorum ve ülkemiz çiftçilerinin hizmetine sunulmaktadır.

Temel atmasını gerçekleştireceğimiz ileri teknoloji buğday depolama ve çelik silo tesisimiz, 23 bin metrekare alanda, 5 ton saat kapasite tohum-bakliyat eleme tesisi, 6 bin ton kapasiteli depolama tesisi, 100 ton dolum boşaltım sistemi ve ikinci etap olarak 120 büyükbaş besi çiftliğini içermektedir.

Deniz Tarım olarak, yeni projemizin bölgemize ve Çorum’umuza şimdiden hayırlı olmasını diler, emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunarım.”

Çorum Ticaret Borsası Başkanı Naki Özkubat, Ziraat Odası Başkanı Mehmet Sayan ve Düvenci Belediye Başkanı Necmettin Yalçın’ın konuşmalarının ardından tesisin temeli atıldı. (Uğur GÖRKEM-Süleyman ERDEN)