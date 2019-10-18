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'Güvenli bölgeye 1-2 milyon Suriyelinin geri dönüşünü planlıyoruz'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Güvenli bölgeye 1 ila 2 milyon arasında Suriyeli sığınmacının geri dönüşünü planlıyoruz." dedi.

'Güvenli bölgeye 1-2 milyon Suriyelinin geri dönüşünü planlıyoruz'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Güvenli bölgeye 1 ila 2 milyon arasında Suriyeli sığınmacının geri dönüşünü planlıyoruz." dedi.

18 Ekim 2019 Cuma 15:05
'Güvenli bölgeye 1-2 milyon Suriyelinin geri dönüşünü planlıyoruz'

Erdoğan, "Halen ülkemizdeki 3,6 milyon Suriyeli'den 350 bini PKK/YPG'nin işgali altındaki yerlerden gelen Kürtlerden oluşuyor." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Kısa sürede birkaç noktadan 30 kilometre derinliğe ulaşınca bir anda ABD ve Avrupa başta olmak üzere bir takım ülkelerin tavrı değişti." 

"Barış Pınarı Harekatı bir anlık oluşum değildir"

Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili Erdoğan, "Sanıyorum ilk bir - iki gün, Türkiye'nin böyle bir başarı gösteremeyeceğini düşündükleri için nispeten düşük tepki koymuşlardır. Türkiye'nin harekatı başarıyla tamamlayacağı anlaşılınca tepkiler akıl ve mantık sınırlarını zorlayan bir düzeye yükseldi." dedi.

"Barış Pınarı Harekatı bir anlık oluşum değildir. Bunun hazırlığı geriye doğru gittiğimizde 3, 4 yılı, 5 yılı bulmaktadır." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye, en başından beri Suriye'nin toprak bütünlüğüne ve siyasi birliğine olan saygısını her fırsatta ifade eden bir ülkedir." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye her bakımdan, dünyada örneğine az rastlanacak titizlikte bir harekat yürütmüştür." dedi.

(AA)

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