“Güvenceli istihdam, ve yıpranma payı istiyoruz”

Performans ve güvencesiz istihdamın kaldırılmasını, liyakata dayalı atama isteyen Gül, ek ders ücretinin artırılmasını, ekonomik kayıpların karşılanmasını, sözleşmeli öğretmenlerin yardım ve ek ödemelerden yararlanmasını, ders sürelerinin düzenlenmesini ve yıpranma payı talep etti.

TİS görüşmelerinin iş yerlerinin kapalı olduğu ve tatil döneminde yapılmasının bir dezavantaj olduğunu ve iktidarın elini güçlendirdiğini ifade eden Gül, bu güne kadar hiçbir temel sorunlarının çözülmediğini gibi OHAL KHK'leri ve kriz ortamında ise sorunların daha da derinleştiğini söyledi.

“TÜM EMEKÇİLERE "REFAH PAYI" ÖDEMESİ”

Eğitim emekçilerinin her geçen yıl bir öncekini aradığına dikkat çeken Gül, “Toplu sözleşme sürecinde ekonomik anlamda öncelikle geçmiş ekonomik kayıplarımızın karşılanması, maaş artışlarında her dönem yapıldığı gibi hedeflenen enflasyonun değil, gerçek enflasyon rakamlarının dikkate alınmasıdır. Satın alım gücümüzde yaşanan azalmayı ve ekonomik kayıplarımızı karşılayacak kadar, adaletli bir ücret artışı sağlanmalı, tüm kamu emekçilerine enflasyonun üzerinde ‘refah payı’ ödemesi yapılmalıdır. Vergi dilimi adaletsizliğine son verilerek adil bir vergi sisteminin oluşturulmalı ve gelir vergisinin sabitlenerek maaşlardan her ay aynı oranda gelir vergisi kesintisi yapılmalıdır” diye konuştu.

"CUMHURBAŞKANI VERDİĞİ SÖZÜ ISRARLA YERİNE GETİRMİYOR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından verilen 3600 ek gösterge sözünün de ısrarla yerine getirilmediğine değinen Gül, “3600 ek gösterge ayrım yapılmaksızın bütün kamu emekçilerinin ve emeklilerin yararlanacağı şekilde çıkarılmalıdır” dedi. Gül, OHAL KHK'leri ile ihraç edilen tüm kamu emekçilerinin derhal görevlerine iade edilmesinin de öncelikli talepleri olduğunu söyledi.

Sözleşmeli öğretmenlik uygulamasını da eleştiren Gül, iş güvencesinin sağlanması ve tüm hakların iade edilmesini istedi. Gül, “Eğitimde performans değerlendirme, güvencesiz istihdam ve esnek çalışma uygulamalarından vazgeçilmeli, öğretmen atamalarında uygulanan mülakat ve güvenlik soruşturması adaletsizliğine son verilerek liyakate dayalı bir istihdam politikası benimsenmelidir. Eğitim emekçilerinin sınırlı iş güvencesini tamamen ortadan kaldırmayı ve angarya çalışmayı arttırmayı hedefleyen her türlü hazırlık ya da girişimin derhal durdurulması gerekmektedir” dedi.

“EKONOMİK VE ÖZLÜK HAKLAR GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULMALI”

Ek ders ücretlerinin arttırılmasını, ‘Uzman öğretmenlik’ uygulamasına son verilerek tüm öğretmenlerin mali ve özlük haklarından eşit olarak yararlanması gerektiğini belirten Gül, kadrolu çalışanlara verilen eş, çocuk doğum yardımı, yolluk ödeneği, yabancı dil tazminatı gibi ödemelerden sözleşmeli çalışanların da yararlanması gerektiğini söyledi.

Eğitim-Sen Çorum Şube Başkanı Mustafa Gül taleplerini şöyle paylaştı:

“Tüm eğitim ve bilim emekçilerine yaptıkları işin önemi ve zorluğu dikkate alınarak her dört yıla bir yıl olmak üzere yıpranma hakkı verilmelidir. Öğretmen, hizmetli ve teknik personel açıkları kadrolu/güvenceli istihdam ile kapatılmalı, rotasyon uygulamasından vazgeçilmeli, norm fazlası öğretmenlerin istek dışı atamalarına son verilmelidir. Dersler 50 dakikadan 40 dakikaya indirilmeli, dinlenme hakkı düzenlenmelidir. Faranjit, varis, bel fıtığı, astım vb. hastalıklar öğretmenler için meslek hastalığı olarak kabul edilmelidir. Okul öncesi öğretmenleri ve sınıf öğretmenlerinin maaş karşılığı okutmak zorunda olduğu ders saati sayısı 18’den 15’e indirilmelidir." (Haber Merkezi)