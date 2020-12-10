GURURLARIN EN BÜYÜĞÜ!

Yine Nanografi A.Ş. tarafından geliştirilen, yüzde 97 oranında doğru sonuç veren “n-FasT Tanı Kiti”nin kullanıma sunulmuş olması ve yakında Amerika’ya ihracatının başlayacağı bilgisi büyük ilgi çekti. Gerçekten, 5 milyon dolarlık yatırımla, aşı ve tanı kiti konusunda gelinen nokta, her türlü takdirin üzerinde.

Ulaştığı büyüklük, istihdam, ciro ve ihracat rakamlarıyla Türkiye’nin dev firmaları arasına adını yazdıran Ahlatcı Holding’in, sağlık alanında da yurtsever bir yaklaşımla “yerli ve milli” duyarlılığını ortaya koyması, Çorumluların bir kez daha yüzünü ağarttı. Ahmet Ahlatcı, hemşehrilerini bir kez daha gururlandırdı.

BASINDA GENİŞ YER ALDI

Ahlatcı Holding bünyesindeki, ODTÜ, Ankara Üniversitesi ve Gazi Üniversitesi akademisyenlerinden oluşan 40 kişilik bir ekiple faaliyet gösteren Nanografi Nano Teknoloji A.Ş.’nin bulduğu, Dünya Sağlık Örgütü listelerine de giren Covid-19 aşısı yerel bakının yanı sıra yaygın basında da geniş yer aldı. Özellikle Ahmet Ahlatcı’nın, aşının tüm gelirini devlete bırakacakları yolundaki açıklaması, önemle başlıklara çıkarıldı.

(Haber Merkezi)