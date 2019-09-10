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Gurur verici

Çorum Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Şevket Erzen’in, Basın İlan Kurumu Genel Kurulu’nda 36 üyeden 32’sinin oyunu alarak en yüksek oyla BİK Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmesi, Çorum basınını gururlandırdı.

Gurur verici

Çorum Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Şevket Erzen’in, Basın İlan Kurumu Genel Kurulu’nda 36 üyeden 32’sinin oyunu alarak en yüksek oyla BİK Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmesi, Çorum basınını gururlandırdı.

10 Eylül 2019 Salı 22:59
Gurur verici

Çorum Gazeteciler Cemiyeti Başkanı ve Basın İlan Kurumu (BİK) Genel Kurul Üyesi Şevket Erzen’in, Anadolu Gazete Sahipleri Temsilcisi olarak BİK Yönetim Kurulu’na girmesi, basın sektöründe Çorum’un gururu olduğu gibi, en yüksek oyla bu göreve seçilmesi de ayrı bir kıvanç vesilesi oldu.

Basın İlan Kurumu 30. Dönem Genel Kurulu üyeleri arasından Yönetim Kurulu üyelerinin ve denetçilerin seçimi, önceki gün Kurum’un İstanbul Cevizlibağ’daki Genel Merkezi’nde yapıldı.

Genel Kurul’un 36 üyesinden 32’sinin oyunu alan Şevket Erzen, en yüksek oyla seçilen yönetici oldu.

Yönetim Kurulu’nun ilk toplantısında ise, Başkanlığa, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı İletişim Başkan Yardımcısı Doç.Dr. Mehmet Zahid Sobacı seçildi. (Haber Merkezi)

Son Güncelleme: 10.09.2019 23:06
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