Gürsel Yılmaz virüs kurbanı

13 aydır tüm dünyayı ve ülkemizi adeta esir alan koronavirüs, Çorum’da büyük acıların yaşanmasına neden oluyor. Covid-19 virüsüne bir kurban daha verdik.

Çorum'un Mecitözü İlçesi’nin Bekiş Köyü nüfusuna kayıtlı olup, Almanya'da ikamet eden, İstanbul Çorumlular Derneği ve Esenler Çorumlular Derneği Yönetim Kurulu Üyesi, Çorum Milli Parklar personeli Murat Yılmaz'ın amcasının oğlu Gürsel Yılmaz, yakalandığı Covid-19 virüsü sonucu hayatını kaybetti.

Gürsel Yılmaz’ın cenazesi Dere Bekiş Köyü’nde toprağa verildi.

ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

(Aliye ÖNCEL)

