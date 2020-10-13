Gürsel Yıldırım karantinada
Cumhuriyet Halk Partisi eski İl Başkanı Gürsel Yıldırım’ın covid-19 testinin pozitif çıkması nedeniyle karantina altına alındığı öğrenildi.
Güncel 13.10.2020, 11:18
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Durumuyla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Yıldırım, “Covid-19 testim pozitif çıkmıştır. Benle son bir kaç gündür temasta olanlar lütfen test yaptırsın” dedi. (Haber Merkezi)
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