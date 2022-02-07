Gürsel Yıldırım babasını kaybetti

Mehmet Yıldırım, Gürsel Yıldırım, Gülay Öksüz ve Gül Gündoğdu’nun babaları olan Salim Yıldırım’ın cenazesi, bugün saat 13.00’de Hacı Bektaş Veli Vakfı’nda yapılacak törenden sonra Sarimbey köyünde toprağa verilecek.

1954 yılında Ankara Meslek Yetiştirme Okulu’nda tornacılık öğrenen ve Çorum’da mesleğini istikrarlı, sebatlı ve başarılı bir şekilde sürdüren Salim Yıldırım, Çorum Sanayi Çarşısı’nın saygın şahsiyetlerinden biri olarak 2018 yılında “Çorum’da Yılın Ahisi” seçilmişti.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.