Gurme Lezzetler Fuarı büyük ilgi görüyor

Her yıl Çorum’da Tarım Fuarı organize eden Atlas Uluslararası Fuarcılık, bu yıl 11-20 Haziran 2021 tarihleri arasında “1. Çorum Gurme Lezzetler Fuarı” düzenledi. Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Fuar Merkezi'nde yeni tip koronavirüs pandemisi kurallarına uygun olarak açılan 1. Gurme Lezzetler Fuarı Çorumlulara yeni bir deneyim yaşatıyor.

Türkiye’nin bir çok bölgesinden yöresel ürünler ve çeşitli lezzetlerin sergilendiği fuarla ilgili bilgi veren ve tüm Çorumluları fuara davet eden Atlas Uluslararası Fuarcılık sahibi Fevzi Atasagun; “Her yıl Tarım Fuarı düzenliyorduk. Bu yıl Çorum’da bir ilk olan Gurme Lezzetler Fuarı düzenledik. Fuara yaklaşık olarak 150 gıda firması katılım sağladı” dedi.

Atasagun, her gün 10.00-21.00 saatleri arasında açık kalan Gurme Lezzetler Fuarı’nda Covid-19 önleyici tedbirleri arasında yer alan hijyen kuralları, maske zorunluluğu, sosyal mesafe, sayılı giriş-çıkış, fuar alanı dezenfeksiyonu, ateş ölçümü, el antiseptiği standartları, HES kodu sorgulamasının da uygulandığını bildirdi.



(Uğur GÖRKEM)

