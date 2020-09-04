Güreş Federasyonu Tevfik Kış’ı unutmadı

1934 yılında Çorum’un Kargı ilçesine bağlı Pelitçik köyünde dünyaya gelen ve 4 Eylül 2019’da hayata gözlerini yuman Tevfik Kış için Türkiye Güreş Federasyonu’nun resmi sosyal medya hesabından anma mesajı yayınlandı. “Efsane güreşçi Tevfik Kış’ı ölüm yıldönümünde rahmetle anıyoruz” başlığı ile yayınlanan anma mesajında, “Avrupa, Dünya ve Olimpiyat şampiyonu, Türk Güreşinin Efsane isimlerinden biri olan Tevfik Kış'ı ölüm yıldönümünde rahmetle anıyoruz. Tevfik Kış geçtiğimiz yıl bugün 85 yaşında hayatını kaybetmişti. Kendisine bir kez daha Allah'tan rahmet diliyoruz” ifadelerine yer verildi.

TEVFİK KIŞ KİMDİR?

10 Ağustos 1934 yılında Çorum’un Kargı İlçesine bağlı Pelitcik köyünde dünyaya geldi.

1956 yılında Güreşe başladı. 1959 yılı İstanbul’da grekoromen stil 87 kiloda Balkan ikincisi oldu.

1959 yılında Lübnan-Beyrut’ta grekoromen stil 87 kiloda Akdeniz Oyunları Şampiyonluğunu kazandı.

1960 yılında Roma Olimpiyatları’nda grekoromen stil 87 kiloda şampiyon oldu.

1961 yılında Japonya- Yokohama’da grekoromen stil 87 kiloda Dünya dördüncüsü oldu.

1962 yılında A.B.D.- Toledo’da grekoromen stil 87 kiloda Dünya şampiyonluğunu kazandı.

1963 yılında Finlandiya-Helsinki’de grekoromen stil 87 kiloda Dünya şampiyonu oldu.

1965 yılında Finlandiye-Tampera’da grekoromen stil 87 kiloda Dünya dördüncüsü.

1966 yılında A.B.D.-Toledo’da grekoromen stil 87 kiloda Dünya ikincisi oldu.

1966 yılında Federal Almanya- Essen’de grekoromen stil 87 kiloda Avrupa Şampiyonu oldu.

1967 yılında S.S.C.B.- Minks’te grekoromen stil 87 kiloda Avrupa beşincisi oldu.

Kendine has en iyi uyguladığı güreş teknikleri. Bele girmeler, suplex ve bel kündesi.

1968 yılında güreşi bırakan Tevfik Kış, Milli Takımda antrenör olarak Türk güreşine hizmet etti.

Türkiye Güreş Federasyonu’nda yıllarca yönetici olarak yer alan Tevfik Kış, aynı zamanda Türk Güreş Vakfı’nın kurucu üyeliğini ve yöneticiliğini yaptı.

(Spor Serivisi)