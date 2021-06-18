Güreş Federasyonu tesise kavuşturuluyor

Güreş Federasyonu Asbaşkanı Zeki Gül, toplantı ile ilgili ÇORUM HABER’e bilgi verirken, 100 yıllık federasyonun henüz kendi tesisinin bulunmadığını belirterek, Ankara Keçiören’deki Taha Akgül Spor Salonu’nun yanında Güreş Federasyonu Tesisleri’nin temelinin yakında atılacağını bildirdi. Gül, Yalova’da kadın güreşçiler için kamp merkezi oluşturulduğunu da söyledi. (Haber Merkezi)

