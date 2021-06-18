Güreş Federasyonu tesise kavuşturuluyor
Güreş Federasyonu Yönetim Kurulu, 23 Temmuz - 8 Ağustos tarihleri arasında yapılacak Tokyo Yaz Olimpiyatları öncesi son toplantısında, olimpiyat hazırlıklarını gözden geçirdi. Federasyon Başkanı Musa Aydın’ın başkanlığındaki toplantıda, olimpiyatlarda başarılı sonuçlar beklendiği ifade edildi.
Güncel 18.06.2021, 19:45
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Güreş Federasyonu Asbaşkanı Zeki Gül, toplantı ile ilgili ÇORUM HABER’e bilgi verirken, 100 yıllık federasyonun henüz kendi tesisinin bulunmadığını belirterek, Ankara Keçiören’deki Taha Akgül Spor Salonu’nun yanında Güreş Federasyonu Tesisleri’nin temelinin yakında atılacağını bildirdi. Gül, Yalova’da kadın güreşçiler için kamp merkezi oluşturulduğunu da söyledi. (Haber Merkezi)
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