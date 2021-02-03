Gürer: “Yerel basın da hibe desteğinden faydalanmalı”

Yayın yaptıkları bölgelerin gözü, kulağı, sesi durumunda olan yerel basın kuruluşlarının, pandemi nedeniyle büyük sıkıntı yaşadıklarına dikkat çeken Gürer, tirajların düştüğünü, ilan gelirlerinin azaldığını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

“Yerel gazeteler, kamu kurumlarının yatırımlarla ilgili ihale ilanları ve duyurularından oluşan resmi ilanlarla ayakta durabiliyordu. Ancak, son yıllarda ve özellikle pandemi döneminde yatırımların büyük oranda azalması nedeniyle resmi ilanlar da azaldı. İlan gelirleri yarı yarıya düştü. İşyerlerinin kapanması yüzünden de tirajlar, dolayısıyla satış gelirleri geriledi.”

Niğde Milletvekili Gürer, pandemi sürecinde özel ilan ve reklam gelirlerinin de azaldığını vurgularken, “Yerel basın kuruluşlarında çalışan 10 bin civarında basın mensubu, hem pandemi koşullarının getirdiği olumsuzluklar, hem de ekonomik kriz nedeniyle zor günler geçiriyor. Yerel basına sahip çıkılması zorunluluk haline geldi.” diye konuştu.

(Haber Merkezi)