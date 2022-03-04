Gür’e destek verdiler
Çorum’un Sungurlu, Kargı ve Oğuzlar İlçesi’nde bulunan odaların bazıları önümüzdeki Mayıs ayında düzenlenecek olan ÇESOB seçimleri için mevcut Başkan Recep Gür’e desteklerini açıkladı.
Sungurlu’da faaliyet gösteren Bakkallar ve Bayiler Odası Osman Aşutoğlu, Kahveciler ve Lokantacılar Odası Erdal Kolaylı, Madeni Sanayi Odası Başkanı Hakkı Vargeloğlu, Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı İsmail Pozan ve Terziler Odası Başkanı Mutlu Karslı yaptıkları açıklamada Mayıs ayındaki kongrede Gür’ü destekleme kararı aldıklarını belirtti.
Kargı Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Fevzi Bilgin de yönetim olarak yaptıkları toplantı sonucunda Mayıs ayında yapılacak olan ÇESOB seçimlerinde Recep Gür’ü destekleyeceklerini sosyal medya hesabından duyurdu.
Ayrıca Oğuzlar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı İbrahim Kabalak ve yönetimi de yaptıkları toplantıda 4 yıldır başarı ile esnafa hizmet veren Recep Gür’ün yanında olduklarını bildirdi.
(Volkan SINAYUÇ)
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