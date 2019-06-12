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Gür’den Yıldırım ve Gelgör’e hayırlı olsun ziyareti

Çorum Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (ÇESOB) Başkanı Recep Gür, 31 Mart mahalli idareler seçimlerinde Belediye Başkanı seçilen Oğuzlar Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım ile Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör’e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Gür’den Yıldırım ve Gelgör’e hayırlı olsun ziyareti

Çorum Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (ÇESOB) Başkanı Recep Gür, 31 Mart mahalli idareler seçimlerinde Belediye Başkanı seçilen Oğuzlar Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım ile Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör’e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

12 Haziran 2019 Çarşamba 20:15
Gür’den Yıldırım ve Gelgör’e hayırlı olsun ziyareti

İlk olarak Oğuzlar Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım’ı ziyaret eden Gür ve beraberindekiler, daha sonra Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör’ü ziyaret ettiler.

Ziyaretlerde her iki Belediye Başkanına da görevlerinde üstün başarılar dileyen ÇESOB Başkanı Recep Gür, gerek Çorum esnaf temsilcileri gerekse ilçe esnaf temsilcileri olarak birlikte karşılıklı diyalog ve istişare içinde olacaklarını söyledi.

Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren Oğuzlar Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım ile Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör ise, esnafların her zaman korunup kollanması gerektiğini bildiklerini ifade ederek, alışverişlerini yerel esnaftan yapmaya gayret gösterdiklerinin altını çizdiler.

Ziyaretlerde ÇESOB Başkanı Recep Gür’e Birlik Yönetim Kurulu üyelerinin yanı sıra bazı İl ve İlçe Esnaf Odası Başkanları da eşlik etti.

(Haber Merkezi)

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