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Gür’den esnaf maske uyarısı

Dünyada birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de insan hayatı açısından son derece tehlikeli olan yeni tip korona virüs salgını nedeniyle can kaybı ve vaka sayısı giderek artmaya devam ediyor.

Gür’den esnaf maske uyarısı

Dünyada birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de insan hayatı açısından son derece tehlikeli olan yeni tip korona virüs salgını nedeniyle can kaybı ve vaka sayısı giderek artmaya devam ediyor.

05 Nisan 2020 Pazar 17:38
Gür’den esnaf maske uyarısı

Kovid-19 virüsünün en temel özelliğinin insandan insana çok kolay bir şekilde yayılması olduğunu ifade eden Çorum Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (ÇESOB) Başkanı Recep Gür, Çorum Valiliğinin de virüse karşı etkin mücadelesinin takdire şayan olduğunu söyledi.

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi Başkanlığı’nda toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi tarafından virüsün şehrimizde yayılmasını önlemek, vatandaşların sağlığına olumsuz etkilerini asgari seviyeye düşürmek, salgında en etkili mücadele olan sosyal mesafeyi sağlamak amacıyla bir dizi kararlar alınmaya devam edildiğini kaydeden Gür, bu kapsamda market çalışanları ile vatandaşlara da maske takma zorunluluğunun getirildiğini belirtti.

Çorumlu esnafların maske takma konusunda alınan karara özen göstermesini isteyen Recep Gür, ayrıca esnaf ve vatandaşları maske ve eldivenleri yere atmamaları konusunda uyararak, işi biten maske ve eldivenlerin sarılarak çöpe atılması gerektiğini sözlerine ekledi. (Haber Merkezi)

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