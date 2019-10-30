Gür’den Başkan Aşgın’a hizmet teşekkürü

Çorum Belediyesi tarafından geçtiğimiz günlerde Ankara yolu üzerinde yeni yapılan işyerlerinin asfalt serimi tamamlandı. Esnaflar olarak bu hizmetten duydukları memnuniyeti dile getiren ÇESOB Başkanı Recep Gür, esnafla her buluşmasında “Bu şehri esnafla birlikte yöneteceğiz” diyen Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’a Çorumlu esnaf ve sanatkarlar adına minnettar olduklarını söyledi.

Çorum Belediyesi’nden bugüne kadar esnaflar adına hangi talepte bulundularsa hemen yerine geldiğini vurgulayan Gür, “Esnaf bizim her şeyimiz” diyerek konuşmasına başlayan Başkan Aşgın’ın kendilerini her zaman onore ettiğini kaydetti.

Esnaf ve sanatkarlar olarak Çorum’un kalkınması ve belediye işlerinin kolaylaştırılması adına kendi üzerlerine ne düşüyorsa yapmaya hazır olduklarını ifade eden ÇESOB Başkanı Recep Gür, “Önümüzdeki yıllarda da esnaf-belediye işbirliği ile daha güzel çalışmalara imza atacağımızdan kimsenin kuşkusu olmasın. Bugüne kadar esnaf ve sanatkarların menfaatlerini koruyup kollayan ve onlara hizmetin en güzelini sunan Belediye Başkanımız Sayın Dr. Halil İbrahim Aşgın başta olmak üzere Belediye Başkan Yardımcılarımıza, birim müdürlerimize ve tüm belediye personellerine esnaflarım adına şükranlarımı sunuyorum” dedi.