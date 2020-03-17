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Gür’den Başkan Aşgın’a dezenfekte teşekkürü

Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ÇESOB) Başkanı Recep Gür, koronavirüse karşı adeta savaş başlatan ve vatandaşların yoğun olarak kullandığı alanları dezenfekte eden Çorum Belediyesi’ne teşekkür etti. 

Gür’den Başkan Aşgın’a dezenfekte teşekkürü

Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ÇESOB) Başkanı Recep Gür, koronavirüse karşı adeta savaş başlatan ve vatandaşların yoğun olarak kullandığı alanları dezenfekte eden Çorum Belediyesi’ne teşekkür etti. 

17 Mart 2020 Salı 20:12
Gür’den Başkan Aşgın’a dezenfekte teşekkürü

Virüsün Türkiye’de görülmesinin hemen ardından tüm belediye imkanlarını seferber ederek, yoğun bir çalışma başlatan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’a teşekkür eden Recep Gür, virüs için alınan tedbirlere de değindi. 
Devletin koronavirüsle mücadelesini takdire şayan bulduklarını ifade eden Gür, başta esnaf ve sanatkarlar olmak üzere tüm Çorum halkından devletin aldığı önlemlere uymalarını istedi. 
Koronavirüs vakasının artmaması temennisinde bulunan ÇESOB Başkanı Recep Gür, birlik binalarının da ÇorumBelediyesi ekiplerince dezenfekte edilmesinden duyduğu memnuniyeti sözlerine ekledi. 

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