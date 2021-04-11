Gürcü Yıldırım vefat etti

Çorum’un tanınmış esnaflarından Paşa Et Döner Lokantası sahibi Mehmet Ali Yıldırım’ın annesi Gürcü Yıldırım (75) hayatını kaybetti.

Geçtiğimiz gün evinde kalp krizi geçirerek Bayat Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Gürcü Yıldırım, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Çorum ili Bayat İlçesi’ne bağlı Eskialibey Köyü’nden Karadede’nin Turgut Yıldırım’ın eşi olan Gürcü Yıldırım’ın cenazesi köy mezarlığında kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

ÇORUM HABER, merhumeye Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

(Volkan SINAYUÇ)

