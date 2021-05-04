Gürcan Leblebicioğlu’nu kaybettik

1999’da kaybettiğimiz Yaşar Leblebicioğlu ile 2011’de kaybettiğimiz Pervin Leblebicioğlu’nun oğulları, Hülya Dikmen ve Beyhan Aksu’nun ağabeyleri, Semra Leblebicioğlu’nun eşi, Erim Leblebicioğlu’nun babası, emekli Türk Telekom Müdürü Ömer Resul Aksu’nun kayınbiraderi olan iş insanı Gürcan Leblebicioğlu, nefes borusundaki tıkanma nedeniyle hastaneye kaldırıldı ve önce Covit olduğu sanısıyla yoğun bakıma alındı. Covit olmadığı anlaşılınca genel yoğun bakıma nakledilerek burada tedavisine devam edildi. Ancak, solunum yetmezliği devam ederken geçirdiği kalp krizi sonucu hayata veda etti.

Gürcan Leblebicioğlu’nun cenazesi, yarın öğleden sonra Ankara Karşıyaka Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.