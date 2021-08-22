Gurbetçilerin Kapıkule çilesi
Yıllık izinlerini Çorum’da geçiren gurbetçilerin dönüş yolculuğu başladı.
Güncel 22.08.2021, 20:58
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Yıllık izinlerini Çorum’da geçiren gurbetçilerin dönüş yolculuğu başladı.
Çorumlu gurbetçiler, çektikleri videolarla dönüş yolunda yaşadıkları çileyi anlattılar.
Baba ocağından yola çıkan Çorumlu gurbetçiler, Kapıkule Sınır Kapısı'ndaki işlemlerinin ardından çalıştıkları ülkelerin yolunu tutuyor. Ancak, çıkış işlemlerinin saatlerce sürdüğünün altını çizen gurbetçiler, yetkililerden çözüm bekliyor. Sınır kapılarında yoğunluk oluşturan gurbetçiler, sevinçle geldikleri Türkiye'den hüzünle ayrılıyor.(Yusuf ÇINAR)
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