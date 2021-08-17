Gurbetçi hemşehrimizden öğrencilere kıyafet yardımı

Almanya’da yaşayan hayırsever bir hemşehrimiz, Habib Güleser Öztaş İlkokulu öğrencilerine giyecek yardımında bulunuldu.

Okul Müdürü Yener Özalp’in girişimleri ile Almanya’da yaşayan bir hayırseverin maddi desteği ile Covid 19 pandemi sürecinde psiko-sosyal yönden olumsuz etkilenen öğrencilere moral-motivasyon sağlamak amacı ile ayırım yapılmaksızın Habib Güleser Öztaş İlkokulu’nda kayıtlı tüm öğrencilere kıyafet yardımında bulundu.

Aynı hayırseverin Okul Müdürü Yener Özalp’in 2014 -2019 döneminde görev yaptığı Arifegazili İlkokulu/Ortaokulu öğrencilerinin tamamına kışlık kıyafet yardımı yaparak, Okul Aile Birliği giderlerine de destek olduğu, ayrıca Okul Aile Birliği’nin 2021 yılı giderlerine de destek olduğu dile getirildi.

Okul Müdürü Özalp hayırseverin aynı zamanda 2021 Aralık ayı içerisinde de yine tüm öğrencilere Kışlık Kıyafet (bot, kaban, kazak) yardım sözü verdiğini bildirdi. Özalp yaptığı açıklamada: “Çocuklarımızı, Eylül ayında normal koşullar altında; sağlıklı, mutlu, huzurlu bir ortamda karşılamayı diliyor; maddi ve manevi çok büyük sıkıntıların yaşandığı bu pandemi sürecinde duyarlılığını sürdüren bu eğitim gönüllüsü hemşehrimize çalışma arkadaşlarımız, velilerimiz ve tüm öğrencilerimiz adına teşekkür ediyoruz” dedi.

(Haber Merkezi)

