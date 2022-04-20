Gür ve ekibi, İskilipli esnafla iftarda buluştu

İskilip Şoförler ve Nakliyeciler Odası Başkanı Abdurrahman Uysal, İskilip Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı İsmet Uslu ile İskilip Marangozlar Odası Başkanı Selami Koçyiğit’in ev sahipliğinde gerçekleştirilen iftara katılım ise oldukça yoğun oldu.

İftar programına ÇESOB Başkanı Recep Gür’ün yanı sıra AK Parti İlçe Başkanı Yusuf Kaya, MHP İlçe Başkanı Ali Alıcı, Oto Tamirciler, Makine Yedek Parça Satıcıları, Tornacılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Necmettin Uzun, Hazır Elbiseciler Odası Başkanı Necati Şimşek, Bakkallar ve Bayiler Odası Başkanı Özkan Şanal, Taksiciler, Minibüsçüler ve Servisçiler Odası Başkanı Mehmet Gayretli, Berberler, Kuaförler ve Güzellik Salonu İşletmecileri Odası Başkanı Aşkın Çağlayan, Terziler Odası Başkanı Lütfi Barut, Fırıncılar ve Simitçiler Odası Başkanı Seyit Arslan, Alaca Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı İsmail Ataç, Alaca Şoförler ve Nakliyeciler Odası Başkanı Duran Ongu, Sungurlu Terziler ve Berberler Esnaf Odası Başkanı Mutlu Karslı, Sungurlu Bakkallar ve Bayiler Esnaf Odası Başkanı Osman Aşutoğlu, Sungurlu Madeni Sanatkarlar Esnaf Odası Başkanı Hakkı Vargeloğlu, Sungurlu Şoförler ve Nakliyeciler Odası Başkanı İsmail Pozan, Sungurlu Kahveciler ve Lokantacılar Esnaf Odası Başkanı Erdal Kolaylı, Mecitözü Şoförler ve Nakliyeciler Odası Başkanı Halil Piroğlu, Osmancık Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Nihat Kabakçı, Oğuzlar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı İbrahim Kabalak, Ortaköy Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Serdar Yılmaz, Kargı Şoförler ve Nakliyeciler Odası Başkanı Orhan Camcı, Kargı Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Fevzi Bilgin, Ortaköy Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Serdar Yılmaz, Bayat Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Serdar Şahin ile il ve ilçe oda yöneticileri katıldı.

İftar yemeğinin ardından bir teşekkür konuşması yapan ÇESOB Başkanı Recep Gür, İskilipli tüm esnaf ve sanatkarların mübarek Ramazan ayını kutladı. Birlik ve beraberliğin önemine değinen Gür, Mayıs ayında yapacakları genel kurulun şimdiden tüm esnaf ve sanatkar camiasına hayırlar getirmesini temenni etti.

İskilip Şoförler ve Nakliyeciler Odası Başkanı Abdurrahman Uysal, İskilip Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı İsmet Uslu ile İskilip Marangozlar Odası Başkanı Selami Koçyiğit ise, iftar programına katılımlarından dolayı tüm oda başkanlarına teşekkür ettiler.

Mayıs ayında yapılacak olan Birlik Başkanlığı seçimlerinde oda yöneticileriyle birlikte ÇESOB Başkanı Recep Gür’ü destekleyeceklerinin mesajını veren Abdurrahman Uysal, İsmet Uslu ve Selami Koçyiğit Genel Kurul’da Gür’e başarılar dilediler.

(Haber Merkezi)

