Gür: “Bu zor süreci birlikte yeneceğiz”

Mesajında, ekonomik ve sosyal açıdan sıkıntılı bir yılı geride bıraktığımızı belirten ÇESOB Başkanı Recep Gür, kayıpları telafi etme adına 2021 yılından umutlu olduklarını söyledi.

Her bakımdan ciddi sınavlar verdiğimiz bir yılı daha geride bıraktığımızı kaydeden Gür, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Hiç şüphesiz 2020 yılına pandemi damgasını vurdu. Başlarda sağlık sorunu gibi ortaya çıkan Kovid-19, zamanla tüm dünyayı etkisi altına aldı ve ciddi ekonomik sıkıntılara yol açtı. Özellikle hizmetler sektöründe ciddi ölçüde daralma yaşandı.

Önümüzdeki yıl inşallah aşılamayla birlikte pandeminin en geç yaz aylarına doğru sona ereceği umudundayız. Bu zor süreci birlik ve beraberlik içerisinde atlatacağımızdan hiç kuşkum yok. Ülkemizde birlik, beraberlik ve kardeşliğin hakim olduğu yeni bir yıl diliyorum.

Başta Çorumlu esnaf ve sanatkarlarımız olmak üzere tüm Çorum halkının yeni yılını tebrik ediyor, pandemi belasından kurtulduğumuz sağlıklı, huzurlu, bol ve bereketli yeni bir yıla hep birlikte kavuşmayı temenni ediyorum.” (Haber Merkezi)