Gür, Barut ve Uzun birlikte mazbata aldı

Esnaf odalarının Olağan Genel Kurullarını tamamlayarak yeniden Başkan seçilen Kasaplar Odası Başkanı Recep Gür, Terziler Odası Başkanı Lütfi Barut ve Oto Tamirciler, Makine Yedek Parça Satıcıları, Tornacılar Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Necmettin Uzun, mazbatalarını birlikte aldılar.

Seçim Kurulu’na gelerek mazbatalarını alan Gür, Barut ve Uzun’a Oda Yönetim ve Denetim Kurulu üyeleri ile birlikte çok sayıda esnaf eşlik etti.

Dün olduğu gibi bundan sonrada odalarının hizmet çıtasını daha yukarılara taşımak için çalışacaklarını ve oda üyelerinin sorunları ve talepleri ile yakından ilgilenmeye devam edeceklerini vurgulayan Recep Gür, Lütfi Barut ve Necmettin Uzun, kendilerine oy veren vermeyen tüm oda üyelerine teşekkür ettiler.

(Haber Merkezi)

